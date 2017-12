Fora da seleção ideal de 2015, Suárez fica em quinto na Bola de Ouro

Um dos grandes jogadores da atualidade, Luis Suárez passou em branco na premiação da Bola de Ouro da Fifa. O uruguaio, autor de 48 gols no ano passado, ficou à sombra dos companheiros de Barcelona Lionel Messi e Neymar e do português Cristiano Ronaldo. Ficou em quinto na votação de melhor do mundo e não entrou na seleção ideal escolhida pela FifPro (sindicato dos jogadores) porque terminou como quarto mais votado para o ataque, atrás do trio.

Com a apenas dois votos para melhor do mundo a menos do que Neymar (15 a 13), o polonês Robert Lewandoski, do Bayern de Munique, ficou com a quarta colocação na Bola de Ouro, atrás de Messi, Ronaldo e Neymar. Suárez terminou em quinto, seguido dos alemães Thomas Müller e Manuel Neuer. Completam os 10 primeiros o belga Hazard, o espanhol Iniesta e o chileno Sánchez.

A escolha dos votantes da Bola de Ouro (capitães e técnicos de todas as seleções e jornalistas dos países federados à Fifa) e da FifPro (jogadores de todo o mundo) tem muitas coincidências, mas também situações peculiares.

O zagueiro Javier Mascherano, apontado por cinco votantes da Fifa como o melhor jogador do mundo, foi o único defensor lembrado na Bola de Ouro. Para a FifPro, entretanto, ele foi apenas o nono melhor defensor de 2015. Neuer, único goleiro citado, por sua vez, também foi escolhido pelos companheiros como o melhor da posição.

O curioso é que, exceto aos goleiros que se revezam no Barcelona e ao lateral-direito Rafinha, do Bayern, os times ideais de Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona entraram na lista dos 15 melhores de cada posição pela FifPro - cinco melhores no caso dos goleiros e 20 no de zagueiros.

BAYERN - Neuer (1º); Alaba (5º), Boateng (12º) e Lahm (7º); Thiago (15º), Vidal (7º) e Xabi Alonso (12.º); Lewandowski (5º), Müller (8º) e Robben (11º).

REAL - Navas (4º); Sergio Ramos (1º), Marcelo (3º), Varane (11º) e Pepe (16º) - Carvajal ainda é o 19º; Modric (3º), James (10º) e Kroos (4º); Ronaldo (2º), Benzema (9º) e Bale (12º).

BARÇA - Daniel Alves (2º), Piqué (6º), Mascherano (10º) e Alba (8º); Busquets (8º), Iniesta (1º) e Raktic (13º); Messi (1º), Neymar (3º) e Suárez (4º).