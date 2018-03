Fora da Taça Rio, Fla treina para decisão Eliminado da disputa do título da Taça Rio, o Flamengo inicia os trabalhos para a decisão do Campeonato Carioca. No próximo fim de semana, o Rubro-Negro cumpre tabela contra o Vasco e, depois, aguarda o desenrolar das partidas decisivas do segundo turno para conhecer o seu adversário na final. Para o clássico, o técnico Abel Braga deve poupar os principais jogadores. Nesta segunda-feira, o diretor-técnico Júnior procurou amenizar a desclassificação do Flamengo. "Sabíamos que isso podia acontecer. A queda no rendimento é normal porque os atletas estavam no limite durante a Taça Guanabara", declarou o dirigente. Ele voltou a reclamar da arbitragem e do fato de o Rubro-Negro ter sido a única equipe grande a realizar três partidas em estádios adversários.