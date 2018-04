Fora da última rodada, Beckham encerra a carreira A carreira de David Beckham terminou oficialmente no sábado passado. Ele ainda poderia disputar mais um jogo, neste domingo, quando acontece o encerramento do Campeonato Francês, mas não foi relacionado para defender o Paris Saint-Germain na visita ao Lorient. Assim, a despedida do meia inglês de 38 anos ficou marcada pela vitória sobre o Brest, na rodada anterior, no Estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa.