Fora de casa, Audax vence o Mogi Mirim na estreia do Paulistão

O Audax estreou com o pé direito no Campeonato Paulista 2016. Na manhã deste domingo, venceu o Mogi Mirim, por 2 a 1, no Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Os gols da vitória saíram ainda no primeiro tempo.

Neste ano o Audax voltou a apostar no técnico Fernando Diniz - terceiro Estadual seguido. E o estilo de jogo é o mesmo. O famoso "tiki-taka": muito toque de bola e nada de chutões. Foi assim que o clube surpreendeu nos últimos anos, mesmo com um elenco sem grandes nomes.

Fora de casa, o Audax mostrou boa movimentação em campo e logo aos dois minutos abriu o placar. Após cruzamento do lado esquerdo, Ytalo antecipou a marcação e cabeceou sem chances de defesa para Daniel. A bola ainda desviou no zagueiro Paulão antes de entrar.

O gol fez com que o Mogi Mirim saísse mais para o ataque, tanto que o time chegou a acertar o travessão de Felipe Alves. Mas foi o Audax que marcou e aumentou a vantagem. Aos 48 minutos, Ytalo ficou livre de marcação e, de cobertura, fez mais um na partida.

O Mogi Mirim aumentou as investidas no segundo tempo e descontou aos 30 minutos, após Gabriel Dias ser derrubado dentro da área. Pênalti que Gustavo Costa cobrou e descontou. O Audax, porém, se segurou na defesa e esperou o apito final. Mesmo assim, poderia ter liquidado o jogo sem susto se soubesse aproveitar os contra-ataques.

O Mogi Mirim volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Ferroviária, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O Osasco Audax recebe o Corinthians na quinta-feira, às 19h30, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 1 X 2 AUDAX-SP

MOGI MIRIM - Daniel; Alex Reinaldo (Roni), Paulão, Gabriel Dias e Bruno Teles; Wendel, Josa (Jean Deretti), Bruninho e Gustavo Costa; Léo Melo e Matheus Ortigoza (Ruster). Técnico: Toninho Cecílio.

AUDAX-SP - Felipe Alves; Francis, André Castro, Bruno Silva e Léo Bahia (Bruno Lima); Tchê Tchê, Camacho e Rodrigo Andrade; Mike (Rodolfo), Ytalo (Márcio Diogo) e Bruno Paulo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Ytalo, aos 2 minutos e aos 48 minutos do primeiro tempo. Gustavo Costa, de pênalti, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Josa e Paulão (Mogi Mirim); André Castro, Léo Bahia e Tchê Tchê e Bruno Paulo (Audax).

RENDA - R$ 9.370,00.

PÚBLICO - 735 pagantes.

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).