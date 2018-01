Fora de casa, América bate a Santista Em seu aniversário de 459 anos, a cidade de Santos recebeu nesta quarta-feira o confronto entre Portuguesa Santista e o América, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas quem levou a melhor no jogo foram os visitantes, que venceram por 2 a 0 e se redimiram após as derrotas nas duas primeiras partidas para Rio Branco e São Paulo. Com seu primeiro triunfo, o América, do técnico Roberval Davino, pulou da 17ª para a nona colocação na classificação, com três pontos e zero gols de saldo. A Portuguesa Santista, com dois pontos, caiu uma posição e está na 15ª colocação. Jogando sob pressão, o América começou o jogo no ataque e conseguiu seu gol logo aos 19 minutos. Após cruzamento da esquerda, o artilheiro Finazzi marcou de cabeça seu quinto gol na competição. Ele é o artilheiro do Paulistão. Apesar de estar com volume de jogo maior, a Portuguesa Santista ainda perdeu o volante Leandro Moreno, que foi expulso aos 30 minutos. Aos 36 minutos, a situação se igualou quando Douglas cometeu pênalti e também foi expulso. Na cobrança, porém, o goleir o André Zandoná defendeu o tiro de Laécio. No segundo tempo, a Portuguesa continuou atrás do empate e chegou a marcar aos 21 minutos, com Laécio, mas o árbitro anulou o gol alegando que o atacante usou a mão. O América se segurou como pôde na segunda etapa e em um contra-ataque, no final do jogo, aos 45 minutos, Johnson fez boa jogada e serviu Paulo Santos, que marcou o segundo gol. No próximo sábado, o América vai à Capital encarar o Corinthians, no Pacaembu, às 16 horas. A Portuguesa Santista faz o clássico com o Santos, no domingo, às 18h10.