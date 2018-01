Fora de casa, Cruzeiro goleia América O Cruzeiro não teve dificuldades para golear o América-MG, por 4 a 1, neste sábado, no estádio Independência, na abertura da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari isolou-se na liderança da competição estadual, com sete pontos ganhos. O América, que ainda não venceu no campeonato, caiu para a 9ª posição, com dois pontos. Geovanni, duas vezes, Cléber e Marcelo Ramos marcaram para o Cruzeiro e Fabrício diminuiu para a equipe americana. Logo aos quatro minutos, o meia Jorge Wagner cruzou da esquerda e o atacante Geovanni surgiu na pequena área e se antecipou ao goleiro Raniere, fazendo, de cabeça, 1 a 0. A equipe celeste, superior em campo, ampliou aos 19 minutos. O zagueiro Cléber, no meio de três defensores americanos, aproveitou a cobrança de escanteio da direita e cabeceou, marcando o segundo. O Cruzeiro chegou ao terceiro gol quando faltavam cinco minutos para o fim da primeira etapa. O armador Jackson dominou na grande área adversária e chutou rasteiro; Raniere não conseguiu defender e a bola sobrou para Geovanni empurrar para o gol vazio. A história não mudou no segundo tempo. Aos quatro minutos, o volante Ricardinho fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e acertou a trave do gol americano. No rebote, o atacante Marcelo Ramos, que substituiu Geovanni no intervalo, tocou para fazer 4 a 0. O lateral Fabrício, numa cobrança de falta, descontou para o América, aos 35 minutos.