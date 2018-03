Fora de casa, Guarani perde para o XV de Piracicaba pela Série A2 paulista

O XV de Piracicaba conquistou nesta terça-feira a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - ao bater o Guarani por 2 a 0, no estádio Barão da Serra Negra, na cidade de Piracicaba (SP), em jogo válido pela quinta rodada. Os piracicabanos agora têm seis pontos - com três empates, uma derrota e uma vitória -, em 13.º lugar. Os campineiros continuam com sete pontos - duas vitórias, um empate e duas derrotas - por enquanto em sexto.

O jogo teve dois tempos bem distintos. No primeiro, o Guarani foi um visitante arrojado, que criou boas chances, mas não conseguiu converter nenhuma finalização. Se mandou no jogo nos primeiros 45 minutos, na parte final o time de Campinas (SP) sofreu com o maior volume quinzista.

Só que o XV de Piracicaba não desperdiçou todas as chances criadas. Fez o primeiro gol da vitória com o zagueiro Rodrigo, de cabeça, aos 20 minutos. Depois segurou o resultado até o final, apoiado por sua fanática torcida. Já nos acréscimos, aos 51, Romarinho ampliou em cobrança de falta.

Neste sábado, às 19h30, pela sexta rodada, o XV de Piracicaba vai sair diante do Barretos. Antes disso, na sexta-feira, às 19h15, o Guarani vai receber o lanterna União Barbarense.