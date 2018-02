Fora de casa, Newcastle vence o Tottenham pelo Inglês Pelo complemento da 23.ª rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle venceu fora de casa o Tottenham, por 3 a 2, neste domingo. Defoe e Berbatov marcaram para os anfitriões. Huntington, Obafemi Martins e Nicky Butt marcaram os gols para o time visitante. Com o resultado, o Newcastle chegou aos 29 pontos e termina a rodada na 11.ª posição. O Tottenham segue com 32 pontos, na oitava colocação. Jogos de sábado: Watford 0 x 3 Liverpool Bolton 0 x 0 Manchester City Charlton 1 x 3 Middlesbrough Chelsea 4 x 0 Wigan Manchester United 3 x 1 Aston Villa Sheffield 1 x 1 Portsmouth West Ham 3 x 3 Fulham Blackburn 0 x 2 Arsenal Resultados de domingo: Everton 1 x 1 Reading Tottenham 2 x 3 Newcastle