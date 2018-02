Fora de casa, paulistas perdem na Série B Os clubes paulistas que atuaram fora de casa nesta sexta-feira à noite, pela sétima rodada do Brasileiro da Série B, foram derrotados. O Ituano perdeu por 1 a 0 para o Sport, enquanto o Santo André foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 1. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu a primeira partida sob o comando do técnico Luiz Carlos Ferreira, após quatro empates. O único gol da partida foi marcado por Alecsandro, aos 34 minutos do primeiro tempo. O clube ocupa agora a 12ª colocação, com 10 pontos. Com um a menos, o Ituano vem logo atrás. O Santo André, ainda com três pontos negativos, perdeu a chance de zerar na pontuação. Em Sobral, no Estádio Plácido Castelo, o clube foi derrotado por 3 a 1 pelo Fortaleza. O clube do ABC paulista abriu o marcador com Sandro Gaúcho, de cabeça, aos 24 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o Fortaleza virou com Lúcio e Marco Antônio. Aos 40 minutos do segundo tempo, Rinaldo completou o placar. Com 13 pontos, o Fortaleza é o terceiro colocado. Com menos três, o Santo André é o lanterna. Também se valendo do fator campo, Remo e Náutico venceram os seus jogos. Nos Aflitos, o Náutico derrotou o CRB, por 2 a 0, com gols de Kuki e Chicão, ambos no segundo tempo. Pelo mesmo placar, o Remo bateu o América-MG. O jogo foi disputado em Macapá, em virtude da punição do Remo. Júnior Amorim fez os dois gols do time. Com a vitória, o Náutico chegou aos 13 pontos, na vice-liderança da competição. O Remo é o oitavo colocado, com 11 pontos. Já os derrotados América-MG e CRB estão mal na tabela. O clube mineiro é o 17º com sete pontos. Com quatro, o CRB é o quarto.