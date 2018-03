Fora de casa, Ponte Preta e Bragantino decidem futuro na Copa do Brasil

Cinco jogos fecham a terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira. Ponte Preta e Bragantino, dois representantes paulistas, tentam seguir vivos na competição, mas atuando fora de casa. Em outros dois jogos, Ceará e Vila Nova vão ser mandantes e na condição de favoritos, porque empataram na ida.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

+ Ponte Preta contrata Caio Rangel e negocia com outros três reforços

+ PM pede mudança de data de Bragantino x Corinthians no Pacaembu

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois primeiros jogos da noite envolvem clubes paulistas. Às 19h15, a Ponte Preta visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís. No jogo de ida, os dois times empataram sem gols, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Como não existe mais o critério de gol fora, avançará o time que vencer. Um novo resultado igual vai levar a definição para os pênaltis.

No mesmo horário, o Bragantino enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador. O time venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Bragança Paulista, e joga pelo empate para se classificar. Ao time baiano é exigida vitória por dois gols de diferença. Caso ganhe pela vantagem mínima, a vaga será definida nos pênaltis.

Mais tarde, às 20h30, é a vez de Vila Nova e Ferroviário se enfrentarem no Serra Dourada, em Goiânia. O time da casa conseguiu arrancar um empate no jogo de ida por 1 a 1 e busca a vitória para avançar. Tem como vantagem o fator casa.

Para fechar, mais dois jogos serão disputados às 21h30, com confrontos de peso, envolvendo algumas das principais times do País. Ceará e Atlético-PR se enfrentam no Castelão, em Fortaleza. No jogo de ida, na Arena da Baixada, em Curitiba, ninguém conseguiu tirar o zero do placar.

Em Florianópolis, o Avaí recebe o Fluminense na Ressacada em boa vantagem, já que venceu a partida de ida, no Rio, por 2 a 1. O time catarinense avança com um empate. O Fluminense, já garantido nas semifinais da Taça Rio, usará força máxima porque precisa ganhar por dois gols de diferença.

Confira os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil:

Quinta-feira

19h15 - Sampaio Corrêa x Ponte Preta (ida 0 x 0)

Vitória x Bragantino (0 x 1)

20h30 - Vila Nova x Ferroviário (1 x 1)

21h30 - Avaí x Fluminense (2 x 1)

Ceará x Atlético-PR (0 x 0)