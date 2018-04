Fora de casa, XV de Piracicaba busca empate contra Rio Claro nos acréscimos

Na lanterna do Grupo B, com 12 pontos, o Rio Claro não tem mais chances de classificação e agora se preocupa apenas com o rebaixamento, pois está em 14.º lugar na classificação geral. O XV de Piracicaba vem logo atrás, com um ponto a menos - 11. No entanto, o time alvinegro ainda está na briga por uma vaga às quartas de final, já que a diferença para o Capivariano, vice-líder do Grupo D, é de apenas um ponto.

Até pela situação delicada dos dois times no campeonato, o primeiro tempo foi bastante morno e sem muitos lances de perigo. O Rio Claro esboçou uma pressão nos minutos finais e teve duas chances de abrir o placar com Bruno Catanhede, mas o atacante parou em Roberto. A resposta do XV de Piracicaba veio em cobrança de falta do lateral Ednei. Bem posicionado, Richard espalmou pela linha de fundo.

O XV de Piracicaba assustou logo no início do segundo tempo em cabeçada de Daniel Bueno, mas Richard fez linda defesa em cima da linha e evitou o gol. A partida continuou morna até o fim, quando ganhou em emoção. Aos 41 minutos, Guaru cobrou escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e Paulinho completou no contra pé de Diogo Silva. A torcida do Rio Claro comemorava a vitória, mas Renan Foguinho, também de cabeça, deixou tudo igual aos 48.

O Rio Claro volta a campo neste sábado, quando vai até Capivari (SP) para enfrentar o Capivariano, às 18h30, na Arena Capivari, pela 13.ª rodada. No domingo, o XV de Piracicaba recebe a Ponte Preta, às 18h30, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 1 x 1 XV DE PIRACICABA

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Pitty, Gilberto e Renan Diniz; Alê, Renan Luis (Dennis Murillo), Matheus Galdezani e Jeferson Paulista (Guaru); Paulinho e Bruno Catanhede (Macena). Técnico: Estevam Soares.

XV DE PIRACICABA - Roberto (Diogo Silva); Ednei, Leonardo Luiz, Airton e Fabiano; Renan Foguinho, Diego Silva, Tony e Juliano (Chico); Paulinho e Roni (Daniel Bueno). Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Paulinho, aos 42, e Renan Foguinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Catanhede e Alê (Rio Claro); Tony, Renan Foguinho, Leonardo Luiz e Paulinho (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt, em Rio Claro (SP).