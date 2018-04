Fora de clássico, Lucas concorda com bronca do técnico Leão

SÃO PAULO - Em alta depois de voltar a jogar em alto nível, sábado, contra o América-MG, o são-paulino Lucas lançou o seu site oficial, nesta segunda-feira, em um centro de convenções da capital paulista. O jogador, que tem sua carreira gerida pelo empresário Wagner Ribeiro, ganhou ainda um novo Twitter, uma logomarca e um slogan: "Eu quero, eu posso, eu consigo".

Lucas, porém, não vai poder aproveitar o bom momento e manter o embalo. Assim como já havia sido no primeiro turno do Brasileirão, Lucas não vai participar do clássico contra o Palmeiras, mais uma vez suspenso. Ele levou seu terceiro amarelo contra o América-MG, por uma falta boba no meio de campo, quando o jogo já estava 3 a 0 para o São Paulo. Ele lamenta o rigor do árbitro, mas admite a razão do técnico Emerson Leão, que reclamou da falta feita por Lucas.

"Acho que o juiz foi muito rigoroso. Acho que não precisava dar amarelo, porque a falta foi antes do meio de campo. O Leão tem razão em cobrar bastante, mas tenho que treinar para voltar contra o Santos e buscar a vaga na Libertadores", diz Lucas, que só vai voltar a jogar na última rodada, no clássico do Morumbi. Assim, seu papel no jogo contra o Palmeiras vai ser só de torcedor. "Queria muito fazer parte desse jogo. Não por ser um clássico, mas por decidir a nossa vida", lembrou ele.

Apesar das propostas do exterior - o São Paulo recusou uma oferta oficial da Inter de Milão -, Lucas revela que ainda não pensa em jogar fora e quer ficar no Morumbi. "Não tenho prazo (para sair), mas acho que não está na hora. Tenho sonho de jogar nos grandes clubes da Europa, mas, quando chegar o momento, eu vou saber."

Para seguir jogando no time tricolor, porém, Lucas deverá receber mais um aumento salarial em 2012. "Hoje ele ganha um dos menores salários do São Paulo, mas esse aumento de salário vai acontecer naturalmente", garantiu o empresário Wagner Ribeiro.

MARCA LUCAS

Pensando em fidelizar seus fãs, o meia terá agora inclusive uma "TV Lucas", um canal em seu site oficial no qual o próprio jogador postará sua imagens em treinos, concentrações, na seleção e em momentos pessoais da sua vida. "Estou muito feliz em estar lançando o meu site oficial. Com a estrutura montada poderei estar mais perto de todos e interagir com os fãs. Este contato com eles é muito legal", completou Lucas.