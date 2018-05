Fora de clássico sul-americano, Casemiro festeja voltar a treinar com bola

Sem jogar há mais de três semanas, Casemiro vai ter que assistir pela televisão ao clássico entre Brasil e Argentina, nesta quinta-feira, às 21h45, no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Independente do resultado do clássico sul-americano, o volante já tem um motivo para sorrir.

Nesta quinta, ele voltou a treinar com bola no Real Madrid e compartilhou a emoção em suas redes sociais. "A felicidade de voltar a sentir uma bola, o cheiro da grama... Vontade de voltar o quanto antes. Vai, (Real) Madrid!", escreveu ele no Twitter.

Casemiro inicialmente foi convocado por Tite para essa última data Fifa do ano, causando polêmica com o Real Madrid. O volante estava machucado no momento da convocação, sem previsão exata para seu retorno. Ele se recuperava de uma fissura na fíbula da perna esquerda.

Dias depois da convocação, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostrou incomodado com a inclusão de Casemiro na lista de Tite. Ele afirmara que exames ainda constatavam que o jogador precisava de mais tempo para sua recuperação completa. "Esse é um tema complicado porque ele ainda nem voltou a correr", dissera Zidane, quatro dias após a convocação de Tite.

O treinador da seleção, porém, já havia se precavido para o caso do corte de Casemiro, convocando também Rodrigo Caio para fazer a mesma função. Ele vai desfalcar a seleção também contra o Peru, na terça-feira, em Lima.