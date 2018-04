Fora de decisão, Modric se junta ao Real no Marrocos Em processo de recuperação de uma lesão muscular, o croata Luka Modric desembarcou nesta sexta-feira em Marrakesh, no Marrocos, ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para poder acompanhar de perto a final do Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado, quando o time espanhol defenderá o seu favoritismo diante do San Lorenzo, equipe argentina que também avançou à decisão da competição.