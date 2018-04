Fora desde a Copa, Drogba volta à seleção marfinense

A última partida do jogador pela seleção foi na vitória por 3 a 0 diante da Coreia do Norte, na rodada final da primeira fase da Copa do Mundo, em junho do ano passado, quando o seu país foi eliminado. Desde então, o atacante sofreu com diversas contusões, além de ter ficado afastado dos gramados por um período após contrair malária.

Drogba, que em 71 partidas pela seleção marcou 43 gols, terá a companhia de outro jogador do Chelsea no amistoso contra Mali. O também atacante Salomon Kalou foi mais um atleta da equipe inglesa a figurar na lista de 22 convocados marfinenses.

Depois de quebrar o braço em um amistoso contra o Japão, Drogba quase ficou fora do confronto que a Costa do Marfim fez contra o Brasil, pela primeira fase da Copa do Mundo, mas ele conseguiu se recuperar a tempo de enfrentar os brasileiros, que venceram o confronto por 3 a 1.