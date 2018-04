Fora do clássico, Pato torce por companheiros contra ex-clube

Agora vice-artilheiro do Paulistão, com seis gols, Alexandre Pato não vai poder tentar tirar a Rafael Longuine, do Audax, da ponta da lista. Não nesta rodada. O atacante do São Paulo é desfalque para o clássico deste domingo, contra o Corinthians, no Morumbi. O contrato de empréstimo do clube alvinegro para o tricolor veta que ele seja escalado. Sequer a multa, de R$ 5 milhões, o São Paulo pode pagar sem o aval corintiano.

Pela segunda vez no ano - a primeira foi pela Libertadores -, Pato não poderá fazer outra coisa senão torcer pelos colegas contra o ex-clube. "Tenho certeza de que os meus companheiros vão se empenhar para fazer uma grande partida. Torcerei muito por eles, porque todos eles são muito importantes para mim. E espero que eu consiga transmitir essa força para os meus companheiros, porque mesmo fora do jogo quero ajudar de alguma forma", afirma.

Em texto publicado no site oficial do São Paulo, o clube afirma que o substituto de Pato será o argentino Centurión, ainda que Muricy tenha dito, na sexta-feira, que o novato corria o risco de ficar até mesmo fora do banco, por falta de entrosamento.