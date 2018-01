Fora do jogo de domingo, Gabriel Jesus se despede do elenco do Palmeiras

Gabriel Jesus foi à Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira para se despedir definitivamente dos companheiros. Na quarta-feira, o atacante havia anunciado que não viajará com o elenco para a última partida do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Vitória, em Salvador. Um acordo entre o Manchester City e o Palmeiras definiu que o camisa 33 terá um mês de férias antes de apresentar ao novo clube em janeiro.

"Foi marcada essa coletiva porque é de despedida sim. Até queria ir para Salvador, vontade não falta. Foi tudo conversado, planejado. É o momento de eu descansar, ter férias. Faz dois anos que não tenho férias. Conversando com todos, foi decidido que é melhor ficar fora desse jogo", disse o jogador em entrevista coletiva na quarta-feira.

No final do treino tático, o atacante foi até o centro do gramado e cumprimentou os atletas e a comissão técnica. A despedida, no entanto, não contou com todos os jogadores. Outros treze atletas já foram liberados paras férias, entre eles, Fernando Prass, Dudu, Moisés e Jean. A última partida de Gabriel Jesus pelo Palmeiras foi a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no dia 27, que garantiu o título brasileiro ao clube.

Depois da despedida de Gabriel Jesus, o diretor de futebol Alexandre Mattos, o gerente Cícero Souza e o presidente Paulo Nobre também conversaram com o elenco. O ex-goleiro e ídolo palmeirense Marcos também esteve na Academia de Futebol nesta quinta-feira.