Fora do jogo, Neymar é aclamado pela torcida do PSG no Parc des Princes em Paris

Às 16h deste sábado em Paris, 11h em Brasília, o DJ Martin Solveig, um dos astros da música eletrônica na Europa, baixou o volume de sua música e puxou o coro no estádio Parc des Princes: "Ney-mar! Neymar! ». Entusiasmadas, as torcidas organizadas do Paris Saint-Germain (PSG) responderam com os gritos de guerra do clube francês. Mesmo impossibilitado de estrear em razão da Federação Espanhola de Futebol, que não enviou a documentação da transferência à Liga de Futebol Profissional (LFP), Neymar foi o alvo de todas as atenções em Paris.

A apresentação do brasileiro foi simples, rápida, mas calorosa, com direito a fogos de artifício em pleno campo e com uma multidão ecoando seu nome. O narrador oficial da cerimônia não economizou no entusiasmo: "Chegou o momento tanto esperado, essa data de 5 de agosto de 2017, um evento mundial".

Al Khelaifi então tomou a palavra e pediu mobilização de parte da torcida. "Nossos torcedores sempre sonharam com uma grande estrela. Neymar está aqui conosco hoje. Agora é preciso trabalhar para ganhar muitos troféus », disse o dirigente, que assumiu o clube sob forte rejeição em 2011, nomeado pelo fundo soberano do Catar, o Qatar Investment Authority (QIA), proprietário do PSG.

Então Neymar foi chamado ao pequeno palco instalado no gramado. "Nosso novo número 10 vermelho e azul, Da Silva Santos Júnior", gritou o narrador, dando a deixa à multidão. A torcida completou em delírio: "Neymar! Neymar!".

Tímido, o brasileiro tomou o microfone e falou, em português, sobre a emoção de estar em Paris após quatro anos defendendo as cores do Barcelona. "Estou muito feliz. É outro grande sonho que estou vivendo. Vim aqui para fazer história", garantiu.

A seguir, arriscou algumas palavras em francês, lançando ao público dois slogans do clube: "Paris est magique. Ici c’est…", disse o craque, também dando a deixa à torcida, que completou, entusiasmada: "Paris!".

Neymar a seguir deu a volta no campo, próximo da arquibancada, chutando bolas ao público, acenando em mandando beijos para os torcedores, enquanto o narrador enaltecia a contratação que custou € 222 milhões ao PSG: "O capitão da seleção brasileira está aqui!", disse o mestre de cerimônia. A reação não poderia ser outra: gritos de "Neymar!, Neymar!, Neymar!".

O novo ídolo do clube então correu de volta a às torcidas organizadas do time, tirou a camisa e arremessou aos torcedores. "Obrigado, Neymar!", disse em português o narrador, mais uma vez incitando a torcida a prosseguir na aclamação ao craque.

Apesar de toda a festa, o brasileiro não pôde estrear ontem na primeira rodada do Campeonato Francês, quando o PSG recebeu o Amiens para o primeiro jogo da história do pequeno clube na primeira divisão. Isso aconteceu porque a Federação Espanhola não enviou à LFP até a meia noite de sexta-feira, como exige o regulamento, o Certificado de Transferência Internacional, documento que autoriza a inscrição de um jogador no campeonato, autorizando-o a entrar em campo.

Sem Neymar, o PSG de Unai Emery entrará em campo diante do Amiens com três brasileiros – Daniel Alves, Marquinhos e o capitão Thiago Silva – e um ítalo-brasileiro, Thiago Motta, que defende as cores da Itália. Outro brasileiro, Lucas, ficou fora do banco de reservas.