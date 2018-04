Fora do Paris Saint-Germain por 21 dias, Thiago Silva desfalcará seleção

PARIS - O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira que o zagueiro Thiago Silva ficará no mínimo três semanas afastado dos gramados, depois de ter se lesionado na partida diante do Ajaccio, na última sexta, pelo Campeonato Francês. Ele se machucou aos oito minutos do segundo tempo do duelo, que terminou empatado por 0 a 0 e marcou a estreia oficial do brasileiro Lucas pelo clube.

Por meio de comunicado publicado em seu site oficial, o PSG anunciou que o jogador teve uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. A tendência é a de que ele fique quatro semanas afastado, pois o clube deixou claro que o período mínimo de recuperação previsto pelo departamento médico do time francês é de 21 dias.

Com o seu afastamento dos gramados confirmado, Thiago Silva se tornou desfalque de peso do Brasil para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a Inglaterra, em 6 de fevereiro, no Estádio de Wembley, em Londres. No próximo dia 22 de janeiro, Luiz Felipe Scolari anuncia os convocados para o duelo, naquela que será a primeira lista de atletas anunciados pelo técnico nesta sua segunda passagem como comandante do time nacional.

Para completar, o defensor brasileiro desfalcará o Paris Saint-Germain em quatro ou cinco rodadas do Campeonato Francês e ainda corre o risco de ser baixa na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Valencia, no dia 12 de fevereiro, na Espanha.