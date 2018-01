Fora do peso, Carlos Alberto é multado O meia Carlos Alberto foi multado por estar acima do limite de peso. A informação foi confirmada hoje pelo preparador físico do Corinthians, Fábio Mahseredjian. Essa é a quarta punição que o jogador sofreu desde que foi contratado, no início do ano, pela parceira MSI. No entanto, o valor da multa não foi divulgado. "Acho que isso aconteceu devido a essas diversas intercorrências que aconteceram com ele nesse período. A gastrite e esses outros problemas particulares. Ou seja, tudo isso fez com que ele treinasse menos e gastasse menos energia do que ingeriu. Já chamamos a atenção dele e como ultrapassou o limite de um quilo e meio, foi multado como qualquer outro", disse o o preparador, que preferiu "resguardar a informação" de quantos quilos acima do normal o jogador está. Antes dessa punição, Carlos Alberto já havia sofrido outras três. A primeira por se envolver em uma briga com Carlitos Tevez. Depois, pelas trocas de tabefes com o auxiliar técnico Ricardo Rosa durante um rachão. E a mais recente, por ter retornado à concentração do elenco em Caxias do Sul depois das cinco horas da manhã. Nesse último episódio, Carlos Alberto foi multado em 20% do salário. Ninguém do Corinthians informou o quanto o jogador terá de pagar por estar fora do peso ideal. No entanto, o jogador já está passando por uma série de trabalhos específicos para recuperar a boa forma. " Quarta-feira, ele treinou comigo em tempo integral. Na segunda-feira, também foi assim. E o Carlos Alberto responde bem aos treinamentos. Não reclama. É dedicado", contou Fábio Mahseredjian. A forma física de Carlos Alberto não é o único problema. Depois da partida contra o Goiás, pela Copa Sul-Americana, metade do time saiu de campo "baleado". "Está sendo um ano atípico para os grandes clubes aqui de São Paulo porque só tivemos uma semana de pré-temporada no início do ano. Eu sei que é chover no molhado, mas não é desculpa. Por isso, essa semana de descanso é importante e, em outubro, teremos uma intertemporada fora de São Paulo", avisa o preparador físico. Nenhum dos jogadores que saíram ´baleados´ na quarta-feira preocupam. O caso mais grave é do volante Marcelo Mattos, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e precisará de, no máximo, três dias para voltar a treinar. Ronny, Fabrício, Tevez e Roger estão liberados. O meia Rosinei, que sofreu um acidente de carro na terça-feira, recebeu alta médica hoje e volta a treinar amanhã à tarde.