Fora do Santos, Mauro reforça Noroeste O Noroeste confirmou a contratação do goleiro Mauro, ex-Santos. Aos 28 anos, ele começou a carreira no Mogi Mirim e também já passou pelo Marília. Na Vila Belmiro, foi titular por algum tempo, mas nunca inspirou confiança na torcida santista. Mauro chegou ao Noroeste juntamente com o volante Luciano Santos, ex-Ponte, e o zagueiro Fábio, que disputou a Copa FPF pelo Corinthians. Agora, já são 11 reforços contratados pelo clube de Bauru para o próximo ano. Antes deles, chegaram ao Noroeste: o lateral-direito Paulo Sérgio, o lateral-esquerdo Cláudio, os volantes Edmílson e Serginho, os meias Hernani e Lenílson e o atacante Rodrigo Tiuí. O Noroeste estréia dia 11 de janeiro no Campeonato Paulista, contra o Corinthians, em Bauru.