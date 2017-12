Fora dos planos de Ceni, meia Jean Carlos é confirmado pelo Goiás

Contratado pelo São Paulo em setembro do ano passado, como esperança para o setor criativo do time, o meia Jean Carlos não fica no Morumbi em 2017. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, que não o relacionou para a pré-temporada, o jogador foi confirmado como reforço do Goiás nesta quarta-feira.

"O Goiás é um grande time, que sempre irá brigar para estar no topo da tabela nas competições que disputa. Além disso, o clube possui uma grande estrutura. Pesou o fato também de já conhecer Goiânia. Fui bem acolhido, espero ter o carinho da torcida também no decorrer da temporada", disse o jogador em sua apresentação.

Formado no Palmeiras, o jogador pertence ao São Bernardo, clube pelo qual jogou quatro edições do Campeonato Paulista. Destacou-se no ano passado, sendo cedido ao Vila Nova. Na Série B, foi titular absoluto do time goiano e chamou a atenção do São Paulo. No Morumbi, só fez três partidas, sempre entrando no segundo tempo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao ser apresentado no Goiás, ele revelou que estava nos planos de Ricardo Gomes para a pré-temporada, mas que ouviu de Rogério Ceni, seu substituto, que não seria aproveitado na Florida Cup. Por isso, optou por encerrar seu contrato e voltar a Goiânia.

MAIS REFORÇOS

Também nesta quarta-feira o Goiás anunciou a contratação do atacante Tiago Luís, de 27 anos. O jogador ganhou fama ao ser comparado a Robinho quando surgiu na base do Santos. Depois, passou por diversos clubes, sendo o último deles o Paysandu.