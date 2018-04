Fora dos planos de Muricy no São Paulo, Roni vai para o Coritiba

CURITIBA - Apesar de ter se destacado na surpreendente campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Roni não entrou nos planos do técnico Muricy Ramalho para 2014. Sem espaço no Morumbi, o jogador, de apenas 22 anos, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Coritiba.

Roni foi uma das revelações da última edição do Campeonato Paulista, com a camisa do Mogi Mirim. Negociado com o São Paulo, não conseguiu se destacar no início do Brasileirão e acabou emprestado ao Goiás, sendo titular da equipe esmeraldina em praticamente todo o returno da competição.

Agora ele chega ao Coritiba por empréstimo de um ano para trabalhar de novo com o técnico Dado Cavalcanti, que o treinava no Mogi. "Sou um jogador que prezo pelo futebol em grupo, não costumo ser individualista. É uma satisfação ter no elenco atletas experientes com passagens pela seleção brasileiro e Europa", comentou ele na sua chegada ao Couto Pereira.