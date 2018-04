Fora, Manchester City empata sem gols na Liga Europa O Manchester City ficou no empate sem gols com o Aris Salônica, na Grécia, nesta terça-feira, pela partida que abriu a rodada de ida da fase eliminatória da Liga Europa. Mesmo com um ataque formado pelo argentino Carlitos Tevez, pelo espanhol David Silva, pelo italiano Mario Balotelli e pelo bósnio Edin Dzeko, o time inglês não teve muitas oportunidades de gol e se contentou com a igualdade fora de casa.