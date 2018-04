Fora, Mirassol bate Bragantino com gol nos acréscimos

No dia em que o técnico Marcelo Veiga completou 300 jogos, em cinco anos no comando do Bragantino, o seu time não fez um bom primeiro tempo. Não chegava com perigo no ataque e ainda dava espaços ao adversário, que abriu o placar aos 37 minutos. Depois do levantamento da esquerda, Esley bateu de primeira, num chute forte e cruzado.

Inconformado com o excesso de toques na bola de Marcelinho e Rodriguinho, o técnico da casa fez duas trocas aos 41 minutos. Entraram o atacante Léo Jaime e o volante Edmar para reforçar a marcação. A reação foi rápida. Aos 44, Léo Jaime foi até a linha de fundo e levantou para a pequena área, onde Luciano Sorriso apareceu e testou no alto, deixando tudo igual.

O segundo tempo começou com um lance inacreditável. Aos 50 segundos, Nêgo arriscou o chute de longe e a bola explodiu no travessão. Na volta, completamente sozinho, o zagueiro Júnior Lopes pegou o rebote, mas acertou a trave. Ele já saia para comemorar e não acreditou no que fez.

O Bragantino ainda teve outras boas chances, um delas com Finazzi, de cabeça, que o goleiro Fernando Leal evitou, aos 27 minutos. Dois minutos depois, Fabinho Capixaba acertou chute de longe e mandou na trave de Gilvan, dando susto à torcida. Nos últimos minutos, os dois times ainda buscaram o gol, num jogo aberto. O Mirassol fez o gol da vitória, aos 46. Diego cruzou do lado esquerdo e Xuxa apareceu para tocar de chapa de pé no canto direito de Gilvan.

Pela oitava rodada, os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Bragantino recebe o Ituano, enquanto que o Mirassol enfrenta em casa o São Caetano.

BRAGANTINO - 1 - Gilvan; Júnior Lopes, Carlinhos e Murilo Henrique; Nêgo, Eder Silva, Luciano Sorriso, Rodriguinho (Léo Jaime) e Júlio César; Marcelinho (Edmar) e Juninho Quixadá (Finazzi). Técnico: Marcelo Veiga.

MIRASSOL - 2 - Fernando Leal; Fabinho Capixaba, Gustavo Bastos, Dezinho e Diego; Magal, Jairo, Esley (Otacílio) e Xuxa; Marcelinho (Serginho) e Wellington Amorim (Reinaldo Alagoano). Técnico: Ivan Baitello.

Gols - Esley, aos 37, e Luciano Sorriso, aos 44 minutos do primeiro tempo; Xuxa, aos 46 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Carlinhos e Júlio César (Bragantino); Fabinho Capixaba (Mirassol); Árbitro - Milton Etsuo Ballerini; Renda - R$ 23.501,20; Público - 2.123 pagantes; Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

