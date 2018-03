Fora o ?intruso?, tudo correu bem na Vila A besteira do repórter mexicano foi tentar convencer os já embriagados torcedores santistas que Maradona foi tão bom quanto Pelé. Até então, minutos antes do início do jogo, Damian Trillini, da TV Azteca, andava no anonimato nos arredores da Vila Belmiro. Ele e seu câmera, Guillermo Vera, estão no Brasil preparando uma reportagem sobre o Santos - na quarta-feira o Cruz Azul, do México, enfrenta o time da Baixada pela Copa Libertadores da América. Depois de defender o jogador argentino, Trillini e seu câmera Guillermo Vera foram cercados. Com lábia, conseguiram contornar a situação, deixaram o bar Alçapão da Vila e se mandaram para o interior do estádio. "Pensávamos que seríamos mais hostilizados", confessou Damian. Fora esse incidente, sem maiores conseqüências, a Vila Belmiro viveu uma tarde tranqüila. No dia da estréia do Estatuto do Torcedor, uma profusão de monitores e 160 policiais rodeavam o estádio e orientavam o público, que só não foi maior, segundo Ricardo Ferraz, integrante da Torcida Jovem, por causa do jogo da próxima quarta-feira. "O pessoal tá meio duro. Ou vem hoje ou vai na quarta." Além de orientar a localização dos portões, os monitores vestindo coletes laranjas cansaram de pedir aos torcedores que pegassem o ingresso depois de colocá-los na catraca, como estipula o estatuto - o ingresso passa a funcionar como um recibo. As catracas da Vila Belmiro foram adaptadas para devolver o ingresso. "Mas ele sai com essa parte rasgada para não ser reutilizado", explicou um orientador. Ao lado de cada bilheteria, foram fixadas a tabela e o regulamento do campeonato. O vendedor de cachorro quente também cumpria as novas normas. Além de vestir um jaleco azul, usava uma luva plástica para manusear o sanduíche. Os banheiros, pelo menos durante o primeiro tempo, mantinham-se em ordem. "A gente recebeu uma recomendação pra colocar essas placas e pra deixar tudo limpinho. Se precisar, tem até rodo, pano e vassoura", contou Ana Maria Brandão, que tomava conta de um dos 13 sanitários femininos. Jorge Sabrino, responsável pela manutenção, disse que até o final da semana precisa entregar um relatório com o número de vasos sanitários do estádio. Sergio Teixeira, morador de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo e que diz não perder um jogo do Santos na Vila Belmiro, aprovava as novas medidas. "Esse negócio da higiene é interessante. E a Vila dá de 10 a zero no Pacaembu e no Morumbi", disse. "Mas o que mais me preocupa hoje é o Robinho. O sucesso subiu na cabeça dele. O Leão tem que deixar o moleque uns dois jogos no banco. Daí ele volta a jogar. Não adianta ele ficar indo comer lasanha no Faustão", reclamou sobre as constantes aparições do atacante na televisão.