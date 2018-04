Fora por pedido médico, Muricy Ramalho volta ao treino do São Paulo

O técnico Muricy Ramalho voltou nesta terça-feira aos treinos do São Paulo, no CT da Barra Funda. O treinador havia ficado fora da atividade da segunda por recomendação médica e passou o dia em repouso e tomando remédios para ser submetido a um exame de acompanhamento da diverticulite (infecção no intestino grosso) que teve em janeiro. O procedimento será realizado na tarde desta terça-feira.

Muricy chegou a ir para o hospital na segunda-feira para tentar fazer o exame, mas o organismo dele não apresentou as condições ideais para que os médicos realizassem o trabalho. A diverticulite sofrida em janeiro chegou a deixar o treinador internado por três dias e o fez perder as duas primeiras partida do São Paulo no ano, contra Vasco e Flamengo, em torneio amistoso disputado em Manaus.

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira, contra o São Bento, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O time vai contar com o retorno do atacante Alexandre Pato, artilheiro da equipe na temporada com oito gols. O jogador não pode ser escalado contra o Corinthians, no último domingo, por questões contratuais e volta a ficar à disposição de Muricy Ramalho.