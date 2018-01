Força confirma o título paulista da B3 O Força Futebol, da cidade de Caieiras, confirmou neste domingo o título paulista da temporada da Série B3, equivalente à sexta divisão estadual. Junto com o Tanabi, o vice-campeão, a equipe estreante do futebol profissional já tinha assegurado o acesso para a Série B2 em 2004. O Força assegurou o título ao vencer o Jacareí por 2 a 1, no Vale do Paraíba. O campeão chegou aos 25 pontos, três a mais que o Tanabi, que se despediu da competição em grande estilo, ao golear o Prudentino por 5 a 0. Apenas cumprindo tabela, SEV, de Vot uporanga, e São Vicente empataram por 1 a 1. Confira os resultados da 10ª rodada: Tanabi 5 x 0 Prudentino; SEV 1 x 1 São Vicente e Jacareí 1 x 2 Força Futebol. Classificação: 1) Força Caieiras - 25 pontos; 2) Tanabi - 22; 3) São Vicente - 10; 4)Prudentino e SEV - 9; 6) Jacareí - 8.