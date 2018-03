Força e Tanabi saem na frente na B3 Força de Caieiras e Tanabi largaram na frente na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B3, a sexta divisão estadual, que começou neste domingo à tarde com três jogos. Os dois times venceram fora de casa e lideram com três pontos. O Força venceu o SEV, em Votuporanga, por 3 a 0, enquanto o Tanabi ganhou do Jacareí por 2 a 1, no Vale do Paraíba. Pela manhã, São Vicente e Prudentino empataram por 1 a 1. Nesta fase, os seis times vão se enfrentar em dois turnos, portanto, em 10 rodadas. Ao final, os dois primeiros colocados, campeão e vice, vão garantir o acesso à Série B2 em 2004.