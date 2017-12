Força fecha acordo com Inter de Milão A Força Sindical conseguiu um reforço de nível internacional para o seu time de futebol recém-inaugurado, o Força Esporte Clube. Nesta segunda-feira, às 11h, no Palácio do Trabalhador, o presidente da Central Sindical, Paulo Pereira da Silva, recebe o dirigente da Internazionale de Milão, Massimo Moretti, para assinarem um acordo que prevê um investimento de US$ 440 mil por ano no clube. A parceria terá duração de cinco anos. O clube italiano vai arcar com 50% do total e a entidade com a outra metade. Em troca, cinco jogadores das categorias juvenil e junior devem ser transferidos para Milão por ano. Vale lembrar que a associação não vale para a categoria profissional. Segundo o presidente do clube, Francisco Carlos Tonon, o Tarugo, as bases do contrato já foram definidas na Itália. ?Visitamos a sede do Inter e trouxemos de lá um pré-contrato assinado?, revela. O montante será investido no Centro de Treinamento do clube, em Mogi das Cruzes, e na formação dos jogadores das categorias de base. Durante o período do contrato, o time italiano vai receber 50% do valor da venda dos jogadores enquanto o restante será aplicado em projetos sociais com meninos de rua. O Força Esporte Clube estréia como time profissional em 2002 na Série B-3 do Campeonato Paulista, referente à sexta divisão.