Força fica perto do título na B3 O Força Futebol praticamente garantiu o título do Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão, ao vencer o Tanabi, por 3 a 1, neste domingo pela manhã, em Caieiras. Faltando apenas uma rodada para o término do campeonato, o Força lidera com 22 pontos, estando três pontos na frente do próprio Tanabi. Os dois times já garantiram o acesso à Série B2 em 2004. Apenas cumprindo tabela, ainda de manhã, o São Vicente venceu o Jacareí, por 2 a 0, chegando aos nove pontos, em terceiro lugar. O Jacareí tem oito pontos. À tarde, o Prudentino venceu o SEV, por 2 a 1, em Presidente Prudente. Confira a classificação: 1)Força Futebol 22 pontos; 2 ) Tanabi 19; 3) São Vicente e Prudentino 9; 5) SEV e Jacareí 8 pontos.