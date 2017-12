Força garante o acesso na Série B3 O Força de Caieiras, estreante no futebol profissional, é o primeiro clube a garantir o acesso para o Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, em 2004. O time garantiu sua vaga ao vencer fora de casa o São Vicente, por 2 a 1, chegando aos 18 pontos na B3. O vice-líder Tanabai, com 16 pontos, perdeu para o SEV, em Votuporanga, por 1 a 0. No outro jogo da rodada, o Jacareí, em casa, venceu o Prudentino por 1 a 0. Classificação: 1) Força Futebol - 18 pontos; 2) Tanabi - 16; 3) Jacareí - 8; 4) São Vicente - 6; 5) Prudentino e SEV - 5.