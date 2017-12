Força lidera Paulista da Série B3 O Força Futebol de Caieiras continua dominando o Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão. Mesmo jogando fora de casa, neste domingo, em Presidente Prudente, o Força venceu o Prudentino, por 2 a 0, isolando-se na liderança da segunda fase com nove pontos. Em Votuporanga, o SEV não passou do empate sem gols com o Jacareí. Pela manhã, na Baixada Santista, São Vicente e Tanabi empataram por 1 a 1. Confira os resultados: São Vicente 1 x 1 Tanabi, SEV 0 x 0 Jacareí e Prudentino 0 x 2 Força Futebol de Caieiras. Classificação: 1) Força Caieiras 9 pontos; 2) Tanabi 7; 3) Jacareí 3; 4) São Vicente 2; 5) Prudentino e SEV 1.