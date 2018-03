Força vence e assume liderança da Série B3 O Força Futebol venceu o São Vicente por 1 a 0, nesta quarta-feira, em partida adiada da segunda rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B3. O resultado deixou o time de Caieiras na liderança da competição, ao lado do Tanabi, com seis pontos ganhos. Confira a rodada do próximo domingo: São Vicente x Tanabi, SEV x Jacareí e Prudentino x Força Futebol.