Forlán, afastado três semanas, pode não enfrentar o Brasil O atacante uruguaio Diego Forlán, do Atlético de Madrid, ficará de duas a três semanas afastado dos campos por causa de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Além de perder as partidas da equipe contra o Villarreal, no próximo domingo, e contra o Almería, no próximo dia 11, Forlán corre o risco de ficar de fora dos compromissos da seleção uruguaia nas Eliminatórias para o Mundial 2010, contra Chile e Brasil, entre os dias 17 e 21 de novembro.