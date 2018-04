Forlán e Fred ficam fora de treinamento do Inter

A atividade, porém, não teve a participação do atacante uruguaio Diego Forlán, que permaneceu na academia, onde realizou trabalhos especiais, e também do meia Fred, com indisposição estomacal. Inicialmente, porém, os dois jogadores não preocupam para o duelo de quinta-feira com o Criciúma, em Caxias do Sul.

No próximo compromisso, o técnico Dunga quer ver o time com a mesma garra do duelo com o Vitória, quando o time chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu arrancar o empate por 2 a 2. "Os jogadores mostraram empenho até o final e buscaram incessantemente a virada. Não nos acomodamos com o 2 a 2", elogiou.

Os jogadores do Inter voltam a treinar na manhã desta quarta-feira no CT do Parque Gigante. Depois, à tarde, a equipe viajará para Caxias do Sul, onde ficará concentrada para o duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.