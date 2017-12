Forma física da seleção preocupa Parreira Para o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, o momento é de tranqüilidade e não existe motivos que possam deixar o torcedor preocupado quanto a posição da equipe na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Ao desembarcar na madrugada desta quinta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o treinador falou sobre o decepcionante empate contra o Uruguai, fez planos para o futuro, criticou a forma física dos atletas e alertou sobre a importância do próximo jogo, contra o Paraguai. ?O nosso objetivo claramente é estar entre os quatro primeiros. E estamos no bolo. Até o final das eliminatórias teremos muitas emoções?, disse Parreira ao comentar a terceira colocação da seleção nas Eliminatórias, com um total de oito pontos. ?Qualitativamente nossos pontos são melhores, porque a Argentina também tem oito pontos mas, por exemplo, enfrentou times como Venezuela e Bolívia. Adversários que temos a obrigação de vencer.? Parreira admitiu que o empate da partida com o Uruguai, na quarta-feira, teve um ?sabor de derrota?, por causa das ?circunstâncias? em que ocorreu. E, diante disso, o resultado poderia ?ter sido até pior?. O treinador frisou que não acredita que o Brasil vá encontrar tanta facilidade em uma próxima partida contra os uruguaios. O técnico da seleção explicou ainda que a partir de agora espera aproveitar o mês de dezembro para descansar e, em janeiro, iniciar o período de observação dos atletas que atuam por clubes estrangeiros. Para Parreira esses jogadores, inclusive, precisam melhorar no aspecto físico. ?O Brasil sentiu muito o ritmo nos dois jogos seguidos (Peru e Uruguai). O rendimento da equipe caiu no segundo tempo. Agora, isso não é problema nosso?, afirmou Parreira. ?Os jogadores não estão nas nossas mãos. Eles vêm assim dos clubes e isso é uma preocupação futura.? As atenções de Parreira, no entanto, já estão voltadas para a partida contra o Paraguai, no dia 30 de março, em Assunção. O treinador enfatizou a importância do confronto onde estará em disputa a liderança das Eliminatórias. Os paraguaios lideram a competição com nove pontos. ?Volto a dizer que não será um jogo fácil. Vai valer a liderança e teremos que nos aplicarmos ainda mais?, alertou o técnico da seleção. ?Mas, vale observar, que, no todo, nosso desempenho vem crescendo com o decorrer das partidas.?