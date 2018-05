Formação de defesa é prioridade de Belluzzo para 2010

A zaga não deixa o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo dormir. Para ele, o setor é o mais carente da equipe do técnico Muricy Ramalho. "Nós temos poucos zagueiros", dizem suas entrevistas. A primeira missão do dirigente será segurar Danilo, que fez um bom Campeonato Brasileiro. O problema é que o Palmeiras não conversou com o Atlético Paranaense, dono dos direitos federativos do atleta.

"A partir de amanhã [terça-feira] eles [Palmeiras] não vão ter mais a preferência pela compra", explicou Ocimar Bolicenho, diretor de futebol do Atlético-PR. "Até o momento não tivemos contato com o clube."

Além de manter Danilo, o Palmeiras trabalha com uma lista de três zagueiros para contratar pelo menos um deles: Leandro Euzébio, do Goiás, Rodrigo, do São Paulo, e Léo, do Grêmio.

Nesta segunda-feira, o vice-presidente de futebol do Palmeiras, Gilberto Cipullo, confirmou que já negocia para trazer Léo. O gremista chegaria em troca de uma antiga dívida de R$ 8 milhões do Grêmio com o Palmeiras, referente à negociação do atacante Paulo Nunes em 2000.

O Palmeiras aceita reduzir o valor da pendências para R$ 3 milhões caso fique com o zagueiro, mas os gaúchos querem o fim do débito total com o Palmeiras na transação. "A zaga é prioridade porque ficamos sem opções", afirmou Cipullo. "Precisamos trazer zagueiros. É fundamental."