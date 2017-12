Formato do futebol agora é para a TV O calendário do futebol brasileiro para os próximos quatro anos, anunciado esta semana, vai privilegiar as audiências de tevê. Com os jogos semifinais e finais das diversas competições favorecendo o confronto entre grandes clubes, os índices da Rede Globo deverão aumentar. E os patrocinadores agradecem. "Quando investimos em um evento, é lógico que pensamos sempre na maior audiência possível", diz uma fonte da Ambev. Leia mais no Jornal da Tarde