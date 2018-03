Formiga desiste da aposentadoria e é convocada por Vadão para a seleção feminina

O técnico da seleção brasileira feminina, Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou neste sábado a lista com os nomes das jogadoras que atuam foram do Brasil para os treinamentos no período da Data Fifa. A principal novidade foi a volta da veterana Formiga, que desistiu da aposentadoria anunciada em dezembro de 2016 para voltar a vestir a camisa verde e amarela.

+ Corinthians apresenta time feminino e meninas sonham jogar na Arena

A experiente jogadora, que atuou 22 anos pela seleção brasileira e defende o Paris Saint-Germain, da França, foi à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), em janeiro, para conversar com Vadão sobre a possibilidade de retornar. Depois de novos contatos com o treinador, optou por voltar. Mesmo de fora, Formiga endossou o discurso contra a demissão da técnica Emily Lima no final de setembro do ano passado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram 14 jogadoras convocadas que se juntam às outras 15 para 10 dias de treinamento na Granja Comary no período da Data Fifa, que vai desta segunda-feira até o dia 7 de março. As atividades fazem parte da preparação para a Copa América do Chile, que será disputada entre os dias 4 e 22 de abril.

Principal destaque do Brasil, Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, foi chamada pela primeira vez no ano, assim como Rafaelle e Fabiana. Jennifer Maria, que foi campeã sul-americana sub-20 em 2015 e atua no Estados Unidos, terá a sua primeira chance com a camisa verde e amarela.

Esta é a terceira fase de trabalho visando a Copa América. Antes, em janeiro, Vadão comandou a primeira parte das atividades com a presença de algumas jogadoras que atuam fora do Brasil e a segunda, como não era Data Fifa, apenas com as atletas que defendem times brasileiros. Nos treinos houve trabalho de força, potência e de prevenção de lesão.

A Copa América dará ao campeão e vice vagas para o Mundial da França de 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. A terceira colocada disputará uma repescagem contra uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019.

Confira a lista das jogadoras convocadas para a seleção feminina:

Goleiras - Bárbara (Kindermann-SC), Aline (CBF), Letícia (Corinthians-SP) e Tainá (Corinthians-SP)

Zagueiras - Érika (Paris Saint-Germain/França), Mônica (Orlando Pride/Estados Unidos), Rafaelle (Changchun FC/China), Daiane Limeira (Avaldsnes Idrettslag/Noruega) e Bruna Benites (Meizhou Huijun FC/China)

Laterais - Fabiana (Barcelona/Espanha), Letícia Santos (Sportclub Sand/Alemanha), Tamires (Fortuna Hjorring/Dinamarca), Joyce (Valencia CFF/Espanha), Poliana (Orlando Pride/Estados Unidos) e Rilany (CBF)

Meias - Formiga (Paris Saint-Germain/França), Gabi Zanotti (Corinthians-SP), Andressa (Portland/Estados Unidos) e Thaisa (Sky Blue FC/Estados Unidos)

Atacantes - Raquel (Ferroviária-SP), Adriana (Corinthians-SP), Millene (Corinthians-SP), Aline Milene (Baylor University/Estados Unidos), Bia (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Thaisinha,(Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Debinha (North Carolina Courage/Estados Unidos), Marta (Orlando Pride/Estados Unidos) e Jennifer (Notre Dame University/Estados Unidos)