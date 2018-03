Fórmula-3 Light: Rodrigo larga na pole Na Fórmula-3 Light, Rodrigo Ribeiro também conquistou a sexta pole da temporada. O líder do campeonato percorreu os 4.309 metros do Autódromo de Interlagos em 1m33s619, 401 milésimos à frente do segundo colocado, Daniel Lancaster, vice-líder do campeonato e seu companheiro na Cesario F3.