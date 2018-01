Fórmula da Liga deve mudar em 2003 A Liga dos Campeões da Europa, o torneio interclubes mais importante do mundo, começa nesta terça-feira. Para o próximo ano, a fórmula de disputa será modificada. Hoje, a primeira fase é jogada em turno e returno, com oito grupos de quatro equipes. Na segunda fase, as 16 melhores são divididas em quatro grupos e mais uma vez disputam turno e returno. Mas, com a modificação, a segunda fase será no sistema mata-mata. Com isso, os clubes farão dois jogos ao invés de seis. Essa redução de quatro partidas já provoca discussão, porque os clubes reclamam que perderão dinheiro por jogarem menos partidas. A Uefa alega que fez essa alteração justamente para beneficiar os clubes e os jogadores, porque o calendário está muito apertado e ficou pior por causa das Eliminatórias para a Eurocopa de 2004, que começaram no início do mês. Os dirigentes lembram que o excesso de jogos foi um dos fatores que prejudicaram muitas seleções durante a Copa do Mundo em função das inúmeras contusões. Neste ano, a Liga dos Campeões conta com 96 jogadores sul-americanos, dos quais 48 são brasileiros.