Fórmula do Paulistão muda de novo A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira a fórmula de disputa da primeira divisão do Campeonato Paulista de 2004. Serão 21 clubes divididos em dois grupos, um com 10 e outro com 11 equipes. O início está previsto para 25 de janeiro e o término será em 11 de abril. Há ainda a possibilidade de o torneio começar dia 21, para atender ao calendário da CBF. "A nossa expectativa é por um grande campeonato", definiu Marco Polo Del Nero, o novo presidente da Federação. "Foi uma reunião entre os presidentes. Eles decidiram tudo." O principal objetivo de Del Nero para o próximo Paulistão é trazer o torcedor de volta aos estádios. Apesar disso, ficou definido que o preço para os ingressos de arquibancada custarão R$ 20. "Segundo estatísticas, se reduzirmos o preço até para R$ 1, o número de torcedores será o mesmo", defendeu o presidente. Após a reunião, os representantes dos grandes clubes de São Paulo mostravam satisfação com a fórmula do campeonato. "É a competição regional mais rentável do Brasil", disse Roque Citadini, vice-presidente do Corinthians. Na primeira fase, as equipes jogam dentro do grupo, em turno único, classificando os 4 primeiros colocados de cada um. Na segunda, as equipes da própria fase se enfrentam, em apenas um jogo (1º contra 4º e 2º contra 3º) - em caso de empate, prevalecerá o time de melhor campanha. A partir daí, os quatro clubes classificados disputam as semifinais, em jogos ida e volta. Os dois vencedores fazem a final. Duas equipes serão rebaixadas e apenas uma sobe da Série A2. Em relação às cotas para os participantes, os valores ainda não foram acertados. "A Federação deve pagar aos clubes, mas ainda não decidimos nada", afirmou Del Nero. Sobre transmissão de televisão, Del Nero contou que o contrato será fechado só no dia 6. O Campeonato Paulista de 2004 deverá ser transmitido também para 74 países. "Só falta assinar o contrato para que tenhamos televisão para fora", revelou o presidente.