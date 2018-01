Fortalecimento de Kaká rende frutos O meia Kaká considera o belo gol que fez contra o Juventus, quando pegou a bola ainda no campo de defesa do São Paulo e a conduziu até a área adversária, resultado do trabalho de fortalecimento muscular que vem realizando. ?A jogada foi quase ao final do jogo e, no início, levei um tranco. Antigamente, ficaria no chão na primeira trombada??, disse o jogador, que segunda-feira oficializa contrato com a Traffic para divulgar sua imagem. Com o trabalho de fortalecimento muscular, Kaká ganhou 10 quilos em 18 meses (atualmente pesa 80) e entende ter atingido o condicionamento ideal. Uma mostra disso foi o jogo de quinta-feira, em que ele marcou três gols e conduziu a goleada são-paulina sobre o Juventus, por 6 a 0. Reforço - O atacante Itamar chegou ao São Paulo querendo esquecer os maus momentos que passou no Palmeiras no ano passado, quando foi rebaixado no Brasileiro, e de olho numa vaga no time titular. ?Quero jogar. Vou correr por fora, comendo pelas beiradas, com o jeitinho mineiro?, avisou. Ele está fora de forma e não vai aproveitado domingo contra a Internacional, assim como Reinaldo, ainda não totalmente recuperado de contusão. Ameli foi emprestado ao River Plate. Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira disse precisar de um zagueiro, mas a diretoria do São Paulo, sem dinheiro, a princípio só pensa em contratar para o Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Biro, de 24 anos, assinou contrato por três meses. Seu último clube foi o Paraná. Ele não joga desde o primeiro semestre de 2002.