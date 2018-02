Fortaleza adia viagem para treinar mais O Fortaleza adiou a viagem que faria nesta quinta-feira para Brasília. A delegação do tricolor cearense só segue nesta sexta-feira para enfrentar no próximo sábado, às 16 horas, o Brasiliense (DF), no estádio Boca do Jacaré, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O adiamento se deve, segundo o técnico Zetti, para treinar mais a equipe que ele pretende lançar. O zagueiro Nivaldo teve uma leve torção no tornozelo direito, mas está confirmado na zaga ao lado de Fernandão e Erandir. Zetti vem realizando treinos sem a presença da imprensa e dos torcedores. Para ele os treinos secretos são uma necessidade nesta reta final do Campeonato, ?uma vez que não podemos entregar o ouro ao bandido", disse referindo-se às jogadas que vem ensaiando para surpreender o Brasiliense. O treinador do time cearense aposta no potencial de Jean Carlo e Guaru no ataque para trazer uma vitória de Brasília. "Vamos jogar ofensivos buscando a vitória, mas sem esquecer da retaguarda", afirmou.