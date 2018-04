Fortaleza altera zaga contra Marília O Fortaleza, já classificado para a fase semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrenta nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Presidente Vargas, o Marília, com uma alteração na zaga. Fernandão suspenso pelo terceiro cartão amarelo cede lugar para Picolli. O treinador Mauro Fernandes mantém o esquema 4-4-2, com três volantes à frente da zaga: Erandir, Chicão e Rabicó. No ataque, Agnaldo e Guaru. O homem de ligação entre o meio-campo e o ataque será Juninho Cearense. O Fortaleza está na quinta colocação com 36 pontos. Na atual Série B mantém invencibilidade em casa. Das 11 partidas, ganhou oito e empatou três. Este será o último jogo em casa. O Fortaleza termina sua participação na fase classificatória dia 25 contra a Portuguesa, no Canindé.