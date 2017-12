Fortaleza antecipa ida a Florianópolis O Fortaleza antecipou para esta quarta-feira a viagem a Florianópolis (SC), onde no próximo sábado, às 16 horas, vai enfrentar, no estádio da Ressacada, o Avaí, em jogo válido pela abertura do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, que terá ainda Brasiliense (DF) x Bahia, no estádio Boca do Jacaré, em Brasília, no mesmo dia. Apesar de não anunciar a escalação para a partida, o técnico Zetti fez experiências com Bosco; Fernandão, Ronaldo Angelim e Nivaldo; Sérgio, Chicão, Marcelo Lopes, Juninho Cearense e Mazinho Lima; Edson Araújo e Guaru. São desfalques certos no time, por suspensão, o volante Erandir e o atacante Jean Carlo. O centroavante Marco Antônio continua lesionado. Já o lateral-esquerdo Juninho Goiano foi barrado da equipe titular. Três jogadores do Fortaleza se submeteram a exames do coração e receberam os resultados nesta quarta-feira; nada de anormal no zagueiro Ronaldo Angelim, no volante Chicão e no lateral esquerdo Breno.