Aos 59 anos, Mário Sérgio é o terceiro técnico do Fortaleza na Série B. O time cearense começou a competição com Mirandinha no comando.

Com passagens por Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Atlético-PR, entre outros, o treinador chega para tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. O clube está na 17.ª colocação, com apenas 19 pontos. No próximo sábado, encara o Paraná, em casa, no encerramento do primeiro turno.