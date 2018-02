Fortaleza apelou até para Padre Cícero Um segundo lugar com gosto de primeiro. Assim o Fortaleza e a sua torcida comemoraram a volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2005, conquistada com a vitória por 2 a 0 sobre o Avaí e referendada pela derrota do Bahia para o Brasiliense, no sábado à tarde. A festa do time cearense começou no estádio Castelão e se estendeu por toda a capital cearense. O técnico Zetti e os jogadores desfilaram pelas principais avenidas da cidade no carro do Corpo de Bombeiros. Fogos de artifício iluminaram a noite de sábado em Fortaleza e carros particulares, equipados com som superpotente, entoavam o hino do tricolor. Até os torcedores do maior rival no Estado, o Ceará, se renderam à valentia da equipe cujo símbolo é um leão, e saudaram a alegre carreata. A noite foi encerrada em uma churrascaria. De acordo com o herói da partida, o zagueiro Ronaldo Angelim, autor do segundo e decisivo gol, a vitória também contou com um "empurrãozinho" do Padre Cícero. "Me criei em Juazeiro do Norte e tenho intimidade com o Padre Cícero. A fé pode ajudar", declarou Angelim antes da partida. Além do "santo de Juazeiro", o técnico Zetti também utilizou o fator psicológico para motivar sua equipe. Ainda no vestiário, antes da partida, os jogadores assistiram a um vídeo com a história de Ayrton Senna. Em seguida, as esposas de alguns deles entraram vestindo camisetas pintadas com frases de incentivo. Outro ingrediente foi a armação do time. Ao invés do esquema tático 3-5-2, que vinha sendo usado nos jogos anteriores, Zetti optou pelo 4-4-2.