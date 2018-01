Fortaleza arranca empate em Caxias O Juventude quebrou a seqüência de vitórias em casa com o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, na tarde deste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para a equipe visitante, o resultado teve um sabor de vitória, pois foi obtido após uma desvantagem inicial de 2 a 0 e quando contava com um jogador a menos em campo. O início da partida desmentiu as previsões do Juventude de enfrentar muitas dificuldades. Logo aos dois minutos, Hugo, de cabeça, abriu o placar, após cruzamento de Marcelo. Em seguida, aos 15 minutos, o meia ampliou, numa cobrança de pênalti sofrido por Leonardo Manzi, em lance com o goleiro Renato. O Fortaleza, mesmo com a desvantagem, manteve o padrão, ajustando melhor a marcação. O Juventude não criou mais nada. Aos 39 minutos, Messias, num chute da intermediária, acertou o canto direito de Márcio Angonese, descontando. No segundo tempo, o Fortaleza saiu mais para o jogo e criou chances de perigo aos 15 e 32 minutos. Na primeira, Rena entrou livre na área e Márcio Angonese salvou. Na outra oportunidade, Chiquinho e Marcos Paulo concluíram e o goleiro do Juventude fez grandes defesas. Aos 33 minutos, quando Angonese era atendido após evitar o gol, o atacante Vinícius fez gestos obscenos à torcida e foi expulso. Mesmo com um jogador a mais, o Juventude não sobre tirar proveito e, aos 41 minutos, sofreu o empate. Chiquinho cobrou escanteio e Finazzi, de cabeça, mandou para a rede. Com o resultado, o Juventude subiu uma posição, passando a 21º. Mas perdeu a oportunidade de passar o Fortaleza, que vibrou com a reação.